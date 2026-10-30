Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть протягом усього дня. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Графіки відключень світла 30 жовтня

У п’ятницю, 30 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Вони стосуватимуться як промислових підприємств, так і всіх категорій споживачів.

Зокрема, з 06:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. У цей самий час для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Тому українців закликали стежити за оновленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

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Також в енергокомпанії звернулися до споживачів із проханням ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком:

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!".

Скриншот повідомлення Укренерго/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів у відповідь по енергетичних об’єктах Росії. Це відбувається на тлі російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. За словами президента, запропоноване Дональдом Трампом енергетичне перемир’я так і не запрацювало.

Новини.LIVE писали, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що захист має лише третина критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях Укренерго. Через пошкодження та вразливість інфраструктури виникають проблеми з передачею електроенергії до окремих регіонів. За його словами, це змушує обмежувати генерацію Хмельницької та Рівненської АЕС, хоча в Україні є можливості виробляти достатньо електроенергії.