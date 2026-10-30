Город погрузился в темноту из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение всего дня. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

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Графики отключений электроэнергии 30 октября

В пятницу, 30 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Они коснутся как промышленных предприятий, так и всех категорий потребителей.

В частности, с 06:00 до 23:59 для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. В это же время для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов. Поэтому украинцев призвали следить за обновлениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

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Также в энергокомпании обратились к потребителям с просьбой экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику:

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Когда электроэнергия поступает по графику — пожалуйста, экономьте её!".

Скриншот сообщения Укрэнерго/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит ответные удары по энергетическим объектам России. Это происходит на фоне российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. По словам президента, предложенное Дональдом Трампом энергетическое перемирие так и не заработало.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что защита имеется лишь у трети критически важного оборудования на энергетических подстанциях Укрэнерго. Из-за повреждений и уязвимости инфраструктуры возникают проблемы с передачей электроэнергии в отдельные регионы. По его словам, это вынуждает ограничивать выработку Хмельницкой и Ровенской АЭС, хотя в Украине есть возможности производить достаточно электроэнергии.