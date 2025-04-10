Мэр Днепра назвал объект, в который попали россияне

РФ ударила по складу салфеток и памперсов в Днепре, — мэр
Россияне в четверг, 10 апреля, ударили по Днепру баллистической ракетой. Попадание произошло в склад салфеток и памперсов.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов в Telegram.
Атака на Днепр 10 апреля
По словам Филатова, россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов в Днепре, именно поэтому пожар такой сильный.
"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с владельцем. Это — террор. Ничем не прикрытый террор...", — написал он.
Мэр подчеркнул, что враг просто бьет баллистикой по памперсам и детским площадкам.
По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, количество раненых из-за удара по Днепру увеличилось до пяти — всех госпитализировали.
"Женщина 55 лет в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести. Один человек погиб", — уточнил он.
В ОГА добавили, что спасатели продолжают тушить пожар, который возник на объекте.
Напомним, после взрыва, который сегодня прогремел в Днепре, стало известно об одном погибшем.
В распоряжении Новини.LIVE оказалось видео последствий атаки России на Днепр.
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