Мер Дніпра назвав об'єкт, в який влучили росіяни

РФ вдарила по складу серветок та памперсів у Дніпрі, — мер
Росіяни у четвер, 10 квітня, вдарили по Дніпру балістичною ракетою. Влучання відбулося у склад серветок та памперсів.
Про це повідомив мер Борис Філатов у Telegram.
Атака на Дніпро 10 квітня
За словами Філатова, росіяни вдарили ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі, саме тому пожежа така сильна.
"Ніяких "офіцерів НАТО" і "найманців". Я особисто говорив із власником. Це — терор. Нічим неприкритий терор..." — написав він.
Мер наголосив, що ворог просто б'є балістикою по памперсах і дитячих майданчиках.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість поранених через удар по Дніпру збільшилася до п'яти — всіх ушпиталили.
"Жінка 55 років у важкому стані. Решта — у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула", — уточнив він.
В ОВА додали, що рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яка виникла на об'єкті.
Нагадаємо, після вибуху, який сьогодні пролунав у Дніпрі, стало відомо про одного загиблого.
У розпорядженні Новини.LIVE опинилося відео наслідків атаки Росії на Дніпро.
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