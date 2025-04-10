Мер Дніпра назвав об'єкт, в який влучили росіяни

Дим здіймається в небо на місці удару. Фото: скриншот з відео

Росіяни у четвер, 10 квітня, вдарили по Дніпру балістичною ракетою. Влучання відбулося у склад серветок та памперсів.

Про це повідомив мер Борис Філатов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Дніпро 10 квітня

За словами Філатова, росіяни вдарили ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі, саме тому пожежа така сильна.

"Ніяких "офіцерів НАТО" і "найманців". Я особисто говорив із власником. Це — терор. Нічим неприкритий терор..." — написав він.

Мер наголосив, що ворог просто б'є балістикою по памперсах і дитячих майданчиках.

Скриншот допису Філатова

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість поранених через удар по Дніпру збільшилася до п'яти — всіх ушпиталили.

"Жінка 55 років у важкому стані. Решта — у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула", — уточнив він.

В ОВА додали, що рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яка виникла на об'єкті.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, після вибуху, який сьогодні пролунав у Дніпрі, стало відомо про одного загиблого.

У розпорядженні Новини.LIVE опинилося відео наслідків атаки Росії на Дніпро.