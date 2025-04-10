Обстріл Дніпра 10 квітня — кадри с місця прильоту

Ракетна атака на Дніпро — перші кадри з місця прильоту
10 квітня 2025 17:25
Дим у небі. Ілюстративне фото: Мілітарний
У четвер, 10 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На місці обстрілу триває пожежа.
Перші відео з місця атаки показали журналісти Новини.LIVE.
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Що відомо про обстріл Дніпра
Наразі на місці працюють всі необхідні служби. Після обстрілу сталася пожежа.
Відомо про одного загиблого та, попередньо, трьох постраждалих.
Раніше у Дніпрі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попереджали про рух балістики в напрямку міста.
В Дніпровській ОВА повідомили про загиблого через удар ракетою по Дніпру.
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