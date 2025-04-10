Обстрел Днепра 10 апреля - кадры с места прилета

Дым в небе. Иллюстративное фото: Милитарный

В четверг, 10 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. На месте обстрела продолжается пожар.

Первые видео с места атаки показали журналисты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что известно об обстреле Днепра

Сейчас на месте работают все необходимые службы. После обстрела произошел пожар.

Известно об одном погибшем и, предварительно, трех пострадавших.

Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города.

В Днепровской ОВА сообщили о погибшем из-за удара ракетой по Днепру.