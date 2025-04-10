Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ракетная атака на Днепра — первые кадры с места прилета arrow

Ракетная атака на Днепра — первые кадры с места прилета

10 апреля 2025 17:25
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Днепра 10 апреля - кадры с места прилета
Дым в небе. Иллюстративное фото: Милитарный
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 10 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. На месте обстрела продолжается пожар.

Первые видео с места атаки показали журналисты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно об обстреле Днепра

Сейчас на месте работают все необходимые службы. После обстрела произошел пожар.

Известно об одном погибшем и, предварительно, трех пострадавших.

Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города.

В Днепровской ОВА сообщили о погибшем из-за удара ракетой по Днепру.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине війна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама