Обстрел Днепра 10 апреля - кадры с места прилета

Ракетная атака на Днепра — первые кадры с места прилета
10 апреля 2025 17:25
Дым в небе. Иллюстративное фото: Милитарный
В четверг, 10 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. На месте обстрела продолжается пожар.
Первые видео с места атаки показали журналисты Новини.LIVE.
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Что известно об обстреле Днепра
Сейчас на месте работают все необходимые службы. После обстрела произошел пожар.
Известно об одном погибшем и, предварительно, трех пострадавших.
Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города.
В Днепровской ОВА сообщили о погибшем из-за удара ракетой по Днепру.
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