Россия и Китай пытаются вербовать федеральных служащих США

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия и Китай активно пытаются привлечь федеральных служащих Соединенных Штатов Америки. Особое внимание уделяют тем, кого сократили на работе.

Об этом сообщает CNN в субботу, 1 марта.

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Вербовка федеральных служащих США

Анонимные источники издания, ознакомленные с последними данными американской разведки, сообщили, что иностранные враги, в частности Россия и Китай, дали указание своим разведывательным органам усилить вербовку федеральных служащих США, работающих в сфере национальной безопасности.

Особое внимание уделяется тем, кто был уволен или находится под угрозой увольнения.

Разведывательные данные свидетельствуют, что РФ и Китай пытаются воспользоваться усилиями администрации американского президента Дональда Трампа, которая направлена на проведение массовых сокращений среди федеральных работников.

По словам двух источников, Россия и Китай фокусируют свои усилия на:

недавно уволенных сотрудниках, которые имеют доступ к государственной безопасности;

работниках, находящихся на испытательном сроке;

сотрудниках, которым грозит увольнение;

сотрудниках, которые могут обладать ценной информацией о критической инфраструктуре США и важной правительственной бюрократии.

Источники отмечают, что по меньшей мере две страны уже создали веб-сайты по найму персонала и начали нацеливаться на федеральных служащих в LinkedIn.

"Не нужно много фантазии, чтобы увидеть, что эти отвергнутые федеральные работники с богатыми институциональными знаниями являются чрезвычайно привлекательными целями для разведывательных служб наших конкурентов и противников", — сообщил один из источников CNN.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию США отменить все планы по операциям против России.

Также 27 февраля во время переговоров в Турции Россия обратилась к США с просьбой восстановить прямое авиасообщение между странами и вернуть конфискованное имущество.