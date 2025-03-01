Пентагон наказав припинити кібероперації проти Росії, — ЗМІ

Американські кіберспеціалісти. Фото: пресслужба Кіберкомандування США

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів проти РФ. Це відбулось ще минулого тижня.

Про це пише The Records у п'ятницю, 28 лютого.

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Як зазначає видання, Гегсет передав інструкцію начальнику кіберкомандування генералу Тімоті Хоу про нові вказівки. Йдеться про відмову від усіх планів проти Росії, включно з наступальними цифровими акціями.

"Наказ не поширюється на Агентство національної безпеки, яке також очолює Хоу, або його розвідувальну роботу, спрямовану на Росію", — йдеться у матеріалі.

Наразі повний обсяг директиви невідомий. Однак, це вказує на те, що Штати дійсно прагнуть налагодити відносини з Москвою. Термін дії наказу також невідомий. Джерела видання повідомили, що саме Кіберкомандування почало складати "оцінку ризиків" для Гегсета. У звіті деталізуються потенційні загрози, які все ще надходять з Росії.

Такий наказ, як зазначає видання, може зірвати деякі з найвідоміших місій командування, в тому числі, які стосуються України.

Нагадаємо, державний департамент США зупинив допомогу Україні у відновленні енергосистеми. Йдеться про ініціативу агентства USAID.

Під час зустрічі в Білому домі між Президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським стався конфлікт. Суперечка відбулася в прямому ефірі.