Пентагон приказал прекратить кибероперации против России, - СМИ

Американские киберспециалисты. Фото: пресс-служба Киберкомандования США

Министр обороны США Пит Гегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от всех планов против РФ. Это произошло еще на прошлой неделе.

Об этом пишет The Records в пятницу, 28 февраля.

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Как отмечает издание, Гегсет передал инструкцию начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хоу о новых указаниях. Речь идет об отказе от всех планов против России, включая наступательные цифровые акции.

"Приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хоу, или его разведывательную работу, направленную на Россию", — говорится в материале.

Сейчас полный объем директивы неизвестен. Однако, это указывает на то, что Штаты действительно стремятся наладить отношения с Москвой. Срок действия приказа также неизвестен. Источники издания сообщили, что именно Киберкомандование начало составлять "оценку рисков" для Гегсета. В отчете детализируются потенциальные угрозы, которые все еще поступают из России.

Такой приказ, как отмечает издание, может сорвать некоторые из самых известных миссий командования, в том числе, которые касаются Украины.

Напомним, государственный департамент США остановил помощь Украине в восстановлении энергосистемы. Речь идет об инициативе агентства USAID.

Во время встречи в Белом доме между Президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским произошел конфликт. Спор произошел в прямом эфире.