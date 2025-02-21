Президент США Дональд Трамп та очільник Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Routers

Китай підтримує одностайність Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо війни в Україні. Пекін сподівається, що сторони знайдуть рішення для тривалого миру в Україні.

Про це пише Politico в п'ятницю, 21 лютого.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван I зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Це відбулось на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі. Після цього Китай заявив, що підтримує "нещодавній консенсус", якого досягли США та Росія щодо припинення війни в Україні.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мир, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами та Росією, і готовий зіграти конструктивну роль у мирних переговорах", — зазначив Ван І.

Представник КНР також заявив, що його країна сподівається на знаходження стійкого та тривалого рішення, а сторони врахують "занепокоєння одна одної". Як додає Politico, минулого місяця президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін пообіцяли поглибити зв'язки між своїми країнами.

Нагадаємо, член Європейського парламенту Міка Аалтола заявив, що Президент США Дональд Трамп хоче, аби Європа "узгодила умови капітуляції України перед Росією". На це американський лідер нібито дав три тижні.

Також, як повідомило Reuters, представники Сполучених Штатів Америки та Росії таємно зустрічались у Швейцарії. Під час таких зустрічей йшлося про війну в Україні.