Китай одобряет объединенную позицию РФ и США о войне в Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин. Фото: Routers

Китай поддерживает единство Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации относительно войны в Украине. Пекин надеется, что стороны найдут решение для длительного мира в Украине.

Об этом пишет Politico в пятницу, 21 февраля.

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Позиция Китая относительно войны в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это произошло на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. После этого Китай заявил, что поддерживает "недавний консенсус", которого достигли США и Россия о прекращении войны в Украине.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией, и готов сыграть конструктивную роль в мирных переговорах", — отметил Ван И.

Представитель КНР также заявил, что его страна надеется на нахождение устойчивого и длительного решения, а стороны учтут "беспокойство друг друга". Как добавляет Politico, в прошлом месяце президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пообещали углубить связи между своими странами.

Напомним, член Европейского парламента Мика Аалтола заявил, что Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Европа "согласовала условия капитуляции Украины перед Россией". На это американский лидер якобы дал три недели.

Также, как сообщило Reuters, представители Соединенных Штатов Америки и России тайно встречались в Швейцарии. Во время таких встреч речь шла о войне в Украине.