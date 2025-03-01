Росія та Китай намагаються вербувати федеральних службовців США

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія та Китай активно намагаються залучити федеральних службовців Сполучених Штатів Америки. Особливу увагу приділяють тим, кого скоротили на роботі.

Про це повідомляє CNN у суботу, 1 березня.

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Вербування федеральних службовців США

Анонімні джерела видання, ознайомлені з останніми даними американської розвідки, повідомили, що іноземні вороги, зокрема Росія та Китай, дали вказівку своїм розвідувальним органам посилити вербування федеральних службовців США, які працюють у галузі національної безпеки.

Особлива увага приділяється тим, хто був звільнений або перебуває під загрозою звільнення.

Розвідувальні дані свідчать, що РФ та Китай намагаються скористатися зусиллями адміністрації американського президента Дональда Трампа, яка спрямована на проведення масових скорочень серед федеральних працівників.

За словами двох джерел, Росія та Китай фокусують свої зусилля на:

нещодавно звільнених співробітниках, які мають доступ до державної безпеки;

працівниках, що перебувають на випробувальному терміні;

співробітниках, яким загрожує звільнення;

співробітниках, які можуть володіти цінною інформацією щодо критичної інфраструктури США та важливої урядової бюрократії.

Джерела зазначають, що щонайменше дві країни вже створили вебсайти з наймання персоналу та почали націлюватися на федеральних службовців у LinkedIn.

"Не потрібно багато фантазії, щоб побачити, що ці відкинуті федеральні працівники з багатими інституційними знаннями є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", — повідомило одне з джерел CNN.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет віддав наказ Кіберкомандуванню США скасувати всі плани щодо операцій проти Росії.

Також 27 лютого під час переговорів у Туреччині Росія звернулася до США з проханням відновити пряме авіасполучення між країнами та повернути конфісковане майно.