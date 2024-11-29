Российские диверсии в Европе — глава МИ6 выразил обеспокоенность

Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур. Фото: CNN

Россия проводит масштабную диверсионную кампанию в Европе, пытаясь запугать страны, поддерживающие Украину. Москва прибегает к безрассудным саботажным действиям и угрозам ядерным оружием, чтобы посеять страх и ослабить поддержку Киева.

Об этом заявил глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур в пятницу, 29 ноября, во время выступления в Париже, пишет Reuters.

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Мур предупредил, что если Владимиру Путину удастся превратить Украину в вассальное государство, агрессия России распространится дальше. Он подчеркнул, что это поставит под угрозу безопасность не только Европы, но и трансатлантического пространства.

"Цена поддержки Украины известна, но не делать этого будет гораздо дороже. Успех Путина поощрит Китай, Северную Корею и Иран действовать более агрессивно", — подчеркнул Мур.

Он также упомянул, что НАТО и западные спецслужбы выявляют все больше доказательств причастности России к диверсионным действиям в регионе. Это касается кибератак, саботажа и поджогов, которые Москва отрицает.

Глава МИ6 призвал европейских союзников объединиться перед угрозой, в частности, учитывая возможные изменения в политике США после выборов. Он также подчеркнул важность сотрудничества между Британией и США, которое, по его словам, сделало обе страны более безопасными.

Ранее американские чиновники сообщили оборонным компаниям о намерениях России совершить ряд диверсионных действий. По их мнению, это касается предприятий не только на территории США, но и за пределами Америки.

Также мы сообщали, что в Балтийском море неизвестные перерезали кабель, обеспечивающий связь между Литвой и Швецией. Поэтому пропускная способность интернета снизилась втрое.

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, повреждение телекоммуникационного кабеля следует считать диверсией. Правда, доказательств причастности к этому инциденту определенной страны пока нет.