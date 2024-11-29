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РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

29 листопада 2024 15:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Російські диверсії у Європі — глава МІ6 висловив занепокоєння
Голова британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур. Фото: CNN
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія проводить масштабну диверсійну кампанію в Європі, намагаючись залякати країни, які підтримують Україну. Москва вдається до безрозсудних саботажних дій та погроз ядерною зброєю, щоб посіяти страх і ослабити підтримку Києва.

Про це заявив голова британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур у п’ятницю, 29 листопада, під час виступу в Парижі, пише Reuters.

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Мур попередив, що якщо Володимиру Путіну вдасться перетворити Україну на васальну державу, агресія Росії пошириться далі. Він наголосив, що це поставить під загрозу безпеку не лише Європи, а й трансатлантичного простору.

"Ціна підтримки України відома, але не робити цього буде значно дорожче. Успіх Путіна заохотить Китай, Північну Корею та Іран діяти більш агресивно", — підкреслив Мур.

Він також згадав, що НАТО та західні спецслужби виявляють усе більше доказів причетності Росії до диверсійних дій у регіоні. Це стосується кібератак, саботажу та підпалів, які Москва заперечує.

Глава МІ6 закликав європейських союзників об’єднатися перед загрозою, зокрема з огляду на можливі зміни в політиці США після виборів. Він також підкреслив важливість співпраці між Британією та США, яка, за його словами, зробила обидві країни безпечнішими.

Раніше американські посадовці повідомили оборонним компаніям про наміри Росії вчинити низку диверсійних дій. На їхню думку, це стосується підприємств не тільки на території США, а й за межами Америки.

Також ми повідомляли, що в Балтійському морі невідомі перерізали кабель, який забезпечує зв'язок між Литвою та Швецією. Через це пропускна спроможність інтернету знизилася втричі.

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження телекомунікаційного кабелю варто вважати диверсією. Щоправда, доказів щодо причетності до цього інциденту певної країни наразі немає.

війна розвідка Європа диверсія Велика Британія війна в Україні Росія

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