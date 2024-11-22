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РФ може влаштувати диверсії на оборонних підприємствах США, — NYT

22 листопада 2024 00:55
Чекарьова Марія - редактор
Американські спецслужби вважають, що РФ може завдати диверсій по підприємствам оборонного сектора
Працівники оборонного підприємства. Фото ілюстративне: AP
Чекарьова Марія - редактор

Американським компаніям варто посилити охорону та подбати про онлайн-безпеку, щоб захиститися від імовірних російських диверсій. Таку пораду підприємствам оборонного сектора надали спецслужби США.

Про це в четвер, 21 листопада, повідомило видання The New York Times.

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У матеріалі зазначається, що американські посадовці повідомили оборонним компаніям про наміри Росії вчинити низку диверсійних дій. На їхню думку, це стосується компаній і не тільки на території США, а й за межами Америки.

За даними спецслужб США, спецслужби РФ вже вчиняють диверсії проти європейських компаній, щоб підірвати підтримку України країнами НАТО. Також зросла кількість російських і китайських спроб кібератак і крадіжок інтелектуальної власності

Працівникам підприємств порадили не повідомляти про свої маршрути пересування та заплановані подорожі й інформувати спецслужби про підозрілі інциденти. Як повідомили виданню, джерела у ЗМІ, до таких дій вирішили вдатися через намагання росіян вбити одного з німецьких виробників зброї.

"Особам, які залучені до роботи, що пов'язана з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в інтернеті. Зловмисники можуть використовувати цю інформацію для визначення доступу, місцезнаходження та особистих вразливостей", — йдеться у зверненні спецслужби NCSC.

Раніше ми повідомляли, що в Балтійському морі невідомі перерізали кабель, який забезпечує зв'язок між Литвою та Швецією. Через це пропускна спроможність інтернету знизилася втричі.

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження телекомунікаційного кабелю варто вважати диверсією. Щоправда, доказів щодо причетності до цього інциденту певної країни наразі немає.

США оборонна сфера диверсія підприємства Росія погрози

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