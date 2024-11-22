Американские спецслужбы считают, что РФ может нанести диверсии по предприятиям оборонного сектора

Работники оборонного предприятия. Фото иллюстративное: AP

Американским компаниям следует усилить охрану и позаботиться об онлайн-безопасности, чтобы защититься от вероятных российских диверсий. Такой совет предприятиям оборонного сектора дали спецслужбы США.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило издание The New York Times.

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В материале отмечается, что американские чиновники сообщили оборонным компаниям о намерениях России совершить ряд диверсионных действий. По их мнению, это касается компаний не только на территории США, но и за пределами Америки.

По данным спецслужб США, спецслужбы РФ уже совершают диверсии против европейских компаний, чтобы подорвать поддержку Украины странами НАТО. Также возросло количество российских и китайских попыток кибератак и краж интеллектуальной собственности

Работникам предприятий посоветовали не сообщать о своих маршрутах передвижения и запланированных путешествиях и информировать спецслужбы о подозрительных инцидентах. Как сообщили изданию источники в СМИ, к таким действиям решили прибегнуть из-за попыток россиян убить одного из немецких производителей оружия.

"Лицам, которые вовлечены в работу, связанную с Украиной или другими геополитическими конфликтами, следует быть осторожными относительно разглашения информации о работе, путешествиях, личной и семейной информации в интернете. Злоумышленники могут использовать эту информацию для определения доступа, местонахождения и личных уязвимостей ", — говорится в обращении спецслужбы NCSC.

Ранее мы сообщали, что в Балтийском море неизвестные перерезали кабель, который обеспечивает связь между Литвой и Швецией. Из-за этого пропускная способность интернета снизилась втрое.

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, повреждение телекоммуникационного кабеля следует считать диверсией. Правда, доказательств причастности к этому инциденту определенной страны пока нет.