Україна
РФ ищет, как модернизировать свои ракеты — в ГУР сообщили нюанс

РФ ищет, как модернизировать свои ракеты — в ГУР сообщили нюанс

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 10:07
обновлено: 10:53
В ГУР заявили о неудачных попытках России модернизировать свои ракеты
Ракетный завод. Фото иллюстративное: Yle

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что попытки России усовершенствовать свои ракетные комплексы пока не приносят результатов. В частности, ранее в СМИ появлялась информация, что в России всеми силами хотят провести модернизацию ракет "Кинжал" и "Искандер" для обхода украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Россия ищет способ, как сделать свои ракеты неуловимыми для ПВО

По словам Скибицкого, российская сторона действительно пытается усовершенствовать эти виды вооружения, однако не достигает ожидаемых технических показателей.

"Они пытаются это сделать по данным, которые есть у военной разведки. К сожалению, с их стороны им не удается модернизировать и выйти на те технические показатели, которые они заложили. И поэтому мы видим, насколько на сегодняшний день отклоняются "Кинжалы" от целей, куда они летят", — сообщил Скибицкий.

Напомним, также в разведке поделились данными, сколько дронов хочет производить Россия, а также удалось ли Кремлю довести до конца дело с укомплектованием армии.

Кроме того, украинские разведчики заявили о новых технологических разработках России по авиабомбам. Российские ВПК уже изготавливают КАБы с дальностью атаки до 200 км.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
