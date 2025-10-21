В ГУР заявили о неудачных попытках России модернизировать свои ракеты

Ракетный завод. Фото иллюстративное: Yle

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что попытки России усовершенствовать свои ракетные комплексы пока не приносят результатов. В частности, ранее в СМИ появлялась информация, что в России всеми силами хотят провести модернизацию ракет "Кинжал" и "Искандер" для обхода украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

По словам Скибицкого, российская сторона действительно пытается усовершенствовать эти виды вооружения, однако не достигает ожидаемых технических показателей.

"Они пытаются это сделать по данным, которые есть у военной разведки. К сожалению, с их стороны им не удается модернизировать и выйти на те технические показатели, которые они заложили. И поэтому мы видим, насколько на сегодняшний день отклоняются "Кинжалы" от целей, куда они летят", — сообщил Скибицкий.

Напомним, также в разведке поделились данными, сколько дронов хочет производить Россия, а также удалось ли Кремлю довести до конца дело с укомплектованием армии.

Кроме того, украинские разведчики заявили о новых технологических разработках России по авиабомбам. Российские ВПК уже изготавливают КАБы с дальностью атаки до 200 км.