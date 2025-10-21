В ГУР заявили про невдалі спроби Росії модернізувати свої ракети

Ракетний завод. Фото ілюстративне: Yle

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що спроби Росії вдосконалити свої ракетні комплекси поки що не приносять результатів. Зокрема, раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що в Росії усіма силами хочуть провести модернізацію ракет "Кинжал" і "Іскандер" для обходу української системи протиповітряної оборони.

Про це він розповів у інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Росія шукає спосіб, як зробити свої ракети невловимими для ППО

За словами Скібіцького, російська сторона справді намагається вдосконалити ці види озброєння, однак не досягає очікуваних технічних показників.

"Вони намагаються це зробити за даними, які є в воєнної розвідки. На жаль, з їхньої сторони їм не вдається модернізувати і вийти на ті технічні показники, які вони заклали. І через це ми бачимо, наскільки на сьогоднішній день відхиляються "Кинджали" від цілей, куди вони летять", — повідомив Скібіцький.

Нагадаємо, також у розвідці поділилися даними, скільки дронів хоче виготовляти Росія, а також чи вдалося Кремлю довести до кінця справу з укомплектуванням армії.

Окрім того, українські розвідники заявили про нові технологічні розробки Росії щодо авіабомб. Російські ВПК уже виготовляють КАБи із дальністю атаки до 200 км.