У 2025 році Російська Федерація планувала набрати 403 тисячі контрактників, і вже зараз цей показник виконано на 80%. За оцінкою Заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, Росія може повністю досягти поставленої мети до кінця року.

Про це Скібіцький заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 20 жовтня.

Росія забезпечує армію контрактниками замість мобілізації

За словами Вадима Скібіцького, протягом 2025 року Кремль зробив ставку саме на розширення системи контрактної служби. Це дозволило залучити значну кількість нових військових без офіційного оголошення мобілізації. Цього року Росія запланувала набір 403 тисяч контрактників і наразі вже виконала близько 80% цього показника.

"Давайте так — це не мобілізація, це, по суті, рекрутинг, це набір за контрактом з Міністерством оборони Росії ", — зазначив Скібіцький.

Очікується, що Міноборони Росії завершить виконання річного плану вже до кінця поточного року. Саме тому заяви про можливу мобілізацію, які періодично з’являються у ЗМІ, не відповідають дійсності. Скібіцький підсумував, що наразі російській армії достатньо ресурсів для ведення бойових дій без додаткового призову.

