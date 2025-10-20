Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ майже виконала річний план комплектування армії — Скібіцький

РФ майже виконала річний план комплектування армії — Скібіцький

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 22:01
Оновлено: 22:24
Росія виконала 80% плану з набору військових — Скібіцький
Вадим Скібіцький. Фото: кадр із відео

У 2025 році Російська Федерація планувала набрати 403 тисячі контрактників, і вже зараз цей показник виконано на 80%. За оцінкою Заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, Росія може повністю досягти поставленої мети до кінця року.

Про це Скібіцький заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 20 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Росія забезпечує армію контрактниками замість мобілізації

За словами Вадима Скібіцького, протягом 2025 року Кремль зробив ставку саме на розширення системи контрактної служби. Це дозволило залучити значну кількість нових військових без офіційного оголошення мобілізації. Цього року Росія запланувала набір 403 тисяч контрактників і наразі вже виконала близько 80% цього показника.

"Давайте так — це не мобілізація, це, по суті, рекрутинг, це набір за контрактом з Міністерством оборони Росії ", — зазначив Скібіцький.

Очікується, що Міноборони Росії завершить виконання річного плану вже до кінця поточного року. Саме тому заяви про можливу мобілізацію, які періодично з’являються у ЗМІ, не відповідають дійсності. Скібіцький підсумував, що наразі російській армії достатньо ресурсів для ведення бойових дій без додаткового призову.

Нагадаємо, що українська розвідка завчасно попереджає Повітряні сили та керівників об’єктів критичної інфраструктури про можливі обстріли з боку Росії, що дозволяє оперативно реагувати на загрози.

Раніше ми також інформували, що Росія не має наміру зупиняти війну найближчим часом, хоча на початку 2025 року, за словами Вадима Скібіцького, ще залишалися передумови для її завершення.

Мобілізація в росії війна в Україні ГУР Росія ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації