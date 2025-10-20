ГУР попереджає про можливі удари РФ і координує дії з ППО — Скібіцький

Вадим Скібіцький. Фото: кадр із відео

Українська розвідка заздалегідь інформує Повітряні сили та керівників об’єктів критичної інфраструктури про потенційні обстріли з боку Російської Федерації. Це дає змогу швидко реагувати на загрози, посилюючи захист у найбільш небезпечних регіонах і забезпечуючи маневрування засобами протиповітряної оборони.

Про це Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив на форумі "Енергія, що тримає Україну", передає кореспондент Новини.LIVE

ГУР координує дії з Повітряними силами

Розвідка України проводить постійний моніторинг загроз й оперативно передає інформацію про можливі напрямки ударів Повітряним силам та керівникам об’єктів критичної інфраструктури. Такий підхід дозволяє своєчасно розподіляти засоби ППО та розміщувати їх у районах, де ймовірність атак є найвищою. Завдяки цьому підвищується ефективність протидії ворожим ракетам і дронам.

"Ми попереджаємо керівників критичних підприємств, коли планується удар, яки сили та засоби до цього залучені. Це дозволяє, по-перше, підготуватися до удару, а по-друге, здійснити маневр засобами протиповітряної оборони", — наголосив Скібіцький.

Водночас заступник начальника ГУР наголосив, що повністю убезпечити українські об’єкти без сучасної багатошарової системи ППО неможливо. За його словами, лише за умови посилення системи ППО Україна зможе максимально знизити ризики повторення масованих атак.

Нагадаємо, що Росія вже налагодила серійне виробництво модернізованих авіабомб КАБ із дальністю ураження до 200 кілометрів, які, за словами Вадима Скібіцького, проходять бойове застосування.

Раніше ми також інформували, що, за даними Вадима Скібіцького, після заяви Кремля про створення "буферної санітарної зони" російські ракетні та дронові удари стали значно частішими.