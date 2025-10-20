Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ГУР попереджає сили ППО про удари РФ заздалегідь — Скібіцький

ГУР попереджає сили ППО про удари РФ заздалегідь — Скібіцький

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:00
Оновлено: 19:23
ГУР попереджає про можливі удари РФ і координує дії з ППО — Скібіцький
Вадим Скібіцький. Фото: кадр із відео

Українська розвідка заздалегідь інформує Повітряні сили та керівників об’єктів критичної інфраструктури про потенційні обстріли з боку Російської Федерації. Це дає змогу швидко реагувати на загрози, посилюючи захист у найбільш небезпечних регіонах і забезпечуючи маневрування засобами протиповітряної оборони.

Про це Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив на форумі "Енергія, що тримає Україну", передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

ГУР координує дії з Повітряними силами 

Розвідка України проводить постійний моніторинг загроз й оперативно передає інформацію про можливі напрямки ударів Повітряним силам та керівникам об’єктів критичної інфраструктури. Такий підхід дозволяє своєчасно розподіляти засоби ППО та розміщувати їх у районах, де ймовірність атак є найвищою. Завдяки цьому підвищується ефективність протидії ворожим ракетам і дронам.

"Ми попереджаємо керівників критичних підприємств, коли планується удар, яки сили та засоби до цього залучені. Це дозволяє, по-перше, підготуватися до удару, а по-друге, здійснити маневр засобами протиповітряної оборони", — наголосив Скібіцький. 

Водночас заступник начальника ГУР наголосив, що повністю убезпечити українські об’єкти без сучасної багатошарової системи ППО неможливо. За його словами, лише за умови посилення системи ППО Україна зможе максимально знизити ризики повторення масованих атак.

Нагадаємо, що Росія вже налагодила серійне виробництво модернізованих авіабомб КАБ із дальністю ураження до 200 кілометрів, які, за словами Вадима Скібіцького, проходять бойове застосування.

Раніше ми також інформували, що, за даними Вадима Скібіцького, після заяви Кремля про створення "буферної санітарної зони" російські ракетні та дронові удари стали значно частішими.

ППО ГУР Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації