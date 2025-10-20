Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Росія обрала тактику знищення інфраструктури — Скібіцький

Росія обрала тактику знищення інфраструктури — Скібіцький

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 17:20
Оновлено: 17:20
РФ посилила удари після заяви про “буферну зону” — Скібіцький
Вадим Скібіцький. Фото: кадр із відео

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що масовані ракетні та дронові удари російських сил почастішали після нового політичного маневру Кремля — заяви про створення так званої "буферної санітарної зони".

Про це Скібіцький заявив на форумі "Енергія, що тримає Україну" у понеділок, 20 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Що змінюється в тактиці ворога

Масовані удари РФ по території України розпочалися після нової заяви Путіна про створення так званої "буферної санітарної зони". За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, Росія змінила підхід до ведення бойових дій — тепер замість короткочасних атак застосовується стратегія поступового знищення інфраструктури на прикордонних територіях.

Новий формат дій ворога спрямований не лише на дестабілізацію роботи енергосистеми, а на повне знищення ключових об’єктів у визначених регіонах. Першими цілями стали Харківська, Сумська та Чернігівська області, де вже спостерігається зростання інтенсивності ударів. 

Нагадаємо, що заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив про значні втрати Росії після серії "діпстрайків" по нафтопереробних заводах і сховищах пального.

Раніше ми також інформували, що українські розвідники підрозділу Group 10 успішно провели операцію проти російських окупантів на Запорізькому напрямку.

володимир путін інфраструктура війна в Україні ГУР ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
