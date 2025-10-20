РФ усилила удары после заявления о "буферной зоне" - Скибицкий

Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что массированные ракетные и дроновые удары российских сил участились после нового политического маневра Кремля — заявления о создании так называемой "буферной санитарной зоны".

Об этом Скибицкий заявил на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Что меняется в тактике врага

Массированные удары РФ по территории Украины начались после нового заявления Путина о создании так называемой "буферной санитарной зоны". По словам заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, Россия изменила подход к ведению боевых действий — теперь вместо кратковременных атак применяется стратегия постепенного уничтожения инфраструктуры на приграничных территориях.

Новый формат действий врага направлен не только на дестабилизацию работы энергосистемы, а на полное уничтожение ключевых объектов в определенных регионах. Первыми целями стали Харьковская, Сумская и Черниговская области, где уже наблюдается рост интенсивности ударов.

