Головна Новини дня РФ виготовляє нові КАБи з дальністю до 200 км — Скібіцький

РФ виготовляє нові КАБи з дальністю до 200 км — Скібіцький

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 18:01
Оновлено: 18:12
Росія запустила виробництво КАБів дальністю 200 км — Скібіцький
Вадим Скібіцький. Фото: кадр із відео

Російська Федерація вийшла на серійне виробництво модернізованих авіаційних бомб (КАБів), здатних уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. За даними Заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, нове озброєння вже проходить бойове застосування.

Про це Скібіцький заявив на форумі "Енергія, що тримає Україну" у понеділок, 20 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Яку зброю РФ випробовує зараз

Росія продовжує розширювати арсенал озброєнь і нарощує виробництво модернізованих КАБів із дальністю ураження до 200 кілометрів. За словами заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького, розробка тривала протягом останніх двох місяців, і зараз РФ уже вийшла на етап бойового застосування нових бомб. Розвідка фіксує, що такі боєприпаси активно використовуються під час атак на українські міста.

Перші удари модернізованими авіабомбами противник завдавав по Дніпру, проте зараз вони застосовуються і в інших напрямках. За інформацією розвідників, під час останніх випробувань було підтверджено, що дальність польоту таких авіабомб становить до 193 кілометрів. 

Нагадаємо, що Вадим Скібіцький заявив — після оголошення Кремлем планів створити "буферну санітарну зону" масовані ракетні й дронові удари Росії стали значно частішими.

Раніше ми також інформували, що, за словами Вадима Скібіцького, Росія активно готується до війни з Європою, зокрема розглядаючи можливе протистояння з НАТО.

ГУР Росія авіабомба КАБ ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
