Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ производит новые КАБы с дальностью до 200 км — Скибицкий

РФ производит новые КАБы с дальностью до 200 км — Скибицкий

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 18:01
обновлено: 18:12
Россия запустила производство КАБов дальностью 200 км - Скибицкий
Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Российская Федерация вышла на серийное производство модернизированных авиационных бомб (КАБов), способных поражать цели на расстоянии до 200 километров. По данным Заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, новое вооружение уже проходит боевое применение.

Об этом Скибицкий заявил на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какое оружие РФ испытывает сейчас

Россия продолжает расширять арсенал вооружений и наращивает производство модернизированных КАБов с дальностью поражения до 200 километров. По словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого, разработка продолжалась в течение последних двух месяцев, и сейчас РФ уже вышла на этап боевого применения новых бомб. Разведка фиксирует, что такие боеприпасы активно используются во время атак на украинские города.

Первые удары модернизированными авиабомбами противник наносил по Днепру, однако сейчас они применяются и в других направлениях. По информации разведчиков, во время последних испытаний было подтверждено, что дальность полета таких авиабомб составляет до 193 километров.

Напомним, что Вадим Скибицкий заявил — после объявления Кремлем планов создать "буферную санитарную зону" массированные ракетные и беспилотные удары России стали значительно чаще.

Ранее мы также информировали, что, по словам Вадима Скибицкого, Россия активно готовится к войне с Европой, в частности рассматривая возможное противостояние с НАТО.

ГУР Россия авиабомба КАБ ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации