Россия запустила производство КАБов дальностью 200 км - Скибицкий

Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Российская Федерация вышла на серийное производство модернизированных авиационных бомб (КАБов), способных поражать цели на расстоянии до 200 километров. По данным Заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, новое вооружение уже проходит боевое применение.

Об этом Скибицкий заявил на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какое оружие РФ испытывает сейчас

Россия продолжает расширять арсенал вооружений и наращивает производство модернизированных КАБов с дальностью поражения до 200 километров. По словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого, разработка продолжалась в течение последних двух месяцев, и сейчас РФ уже вышла на этап боевого применения новых бомб. Разведка фиксирует, что такие боеприпасы активно используются во время атак на украинские города.

Первые удары модернизированными авиабомбами противник наносил по Днепру, однако сейчас они применяются и в других направлениях. По информации разведчиков, во время последних испытаний было подтверждено, что дальность полета таких авиабомб составляет до 193 километров.

Напомним, что Вадим Скибицкий заявил — после объявления Кремлем планов создать "буферную санитарную зону" массированные ракетные и беспилотные удары России стали значительно чаще.

Ранее мы также информировали, что, по словам Вадима Скибицкого, Россия активно готовится к войне с Европой, в частности рассматривая возможное противостояние с НАТО.