Главная Новости дня ГУР предупреждает силы ПВО об ударах РФ заранее — Скибицкий

ГУР предупреждает силы ПВО об ударах РФ заранее — Скибицкий

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:00
обновлено: 19:23
ГУР предупреждает о возможных ударах РФ и координирует действия по ПВО — Скибицкий
Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Украинская разведка заранее информирует воздушные силы и руководителей объектов критической инфраструктуры о потенциальных обстрелах со стороны Российской Федерации. Это позволяет быстро реагировать на угрозы, усиливая защиту в наиболее опасных регионах и обеспечивая маневрирование средствами противовоздушной обороны.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил на форуме "Энергия, которая держит Украину", передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

ГУР координирует действия с Воздушными силами

Разведка Украины проводит постоянный мониторинг угроз и оперативно передает информацию о возможных направлениях ударов Воздушным силам и руководителям объектов критической инфраструктуры. Такой подход позволяет своевременно распределять средства ПВО и размещать их в районах, где вероятность атак является самой высокой. Благодаря этому повышается эффективность противодействия вражеским ракетам и дронам.

"Мы предупреждаем руководителей критических предприятий, когда планируется удар, какие силы и средства к этому привлечены. Это позволяет, во-первых, подготовиться к удару, а во-вторых, совершить маневр средствами противовоздушной обороны", — подчеркнул Скибицкий.

В то же время заместитель начальника ГУР отметил, что полностью обезопасить украинские объекты без современной многослойной системы ПВО невозможно. По его словам, только при условии усиления системы ПВО Украина сможет максимально снизить риски повторения массированных атак.

Напомним, что Россия уже наладила серийное производство модернизированных авиабомб КАБ с дальностью поражения до 200 километров, которые, по словам Вадима Скибицкого, проходят боевое применение.

Ранее мы также информировали, что, по данным Вадима Скибицкого, после заявления Кремля о создании "буферной санитарной зоны" российские ракетные и дроновые удары стали значительно чаще.

ПВО ГУР Воздушные Силы ВСУ Воздушные силы ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
