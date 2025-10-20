Россия выполнила 80% плана по набору военных - Скибицкий

Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

В 2025 году Российская Федерация планировала набрать 403 тысячи контрактников, и уже сейчас этот показатель выполнен на 80%. По оценке заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, Россия может полностью достичь поставленной цели до конца года.

Об этом Скибицкий заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 20 октября.

Россия обеспечивает армию контрактниками вместо мобилизации

По словам Вадима Скибицкого, в течение 2025 года Кремль сделал ставку именно на расширение системы контрактной службы. Это позволило привлечь значительное количество новых военных без официального объявления мобилизации. В этом году Россия запланировала набор 403 тысяч контрактников и сейчас уже выполнила около 80% этого показателя.

"Давайте так — это не мобилизация, это, по сути, рекрутинг, это набор по контракту с Министерством обороны России", — отметил Скибицкий.

Ожидается, что Минобороны России завершит выполнение годового плана уже до конца текущего года. Именно поэтому заявления о возможной мобилизации, которые периодически появляются в СМИ, не соответствуют действительности. Скибицкий подытожил, что сейчас российской армии достаточно ресурсов для ведения боевых действий без дополнительного призыва.

Напомним, что украинская разведка заблаговременно предупреждает Воздушные силы и руководителей объектов критической инфраструктуры о возможных обстрелах со стороны России, что позволяет оперативно реагировать на угрозы.

Ранее мы также информировали, что Россия не намерена останавливать войну в ближайшее время, хотя в начале 2025 года, по словам Вадима Скибицкого, еще оставались предпосылки для ее завершения.