Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ почти выполнила годовой план комплектования армии — Скибицкий

РФ почти выполнила годовой план комплектования армии — Скибицкий

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 22:01
обновлено: 22:24
Россия выполнила 80% плана по набору военных - Скибицкий
Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

В 2025 году Российская Федерация планировала набрать 403 тысячи контрактников, и уже сейчас этот показатель выполнен на 80%. По оценке заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, Россия может полностью достичь поставленной цели до конца года.

Об этом Скибицкий заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 20 октября.

Реклама
Читайте также:

Россия обеспечивает армию контрактниками вместо мобилизации

По словам Вадима Скибицкого, в течение 2025 года Кремль сделал ставку именно на расширение системы контрактной службы. Это позволило привлечь значительное количество новых военных без официального объявления мобилизации. В этом году Россия запланировала набор 403 тысяч контрактников и сейчас уже выполнила около 80% этого показателя.

"Давайте так — это не мобилизация, это, по сути, рекрутинг, это набор по контракту с Министерством обороны России", — отметил Скибицкий.

Ожидается, что Минобороны России завершит выполнение годового плана уже до конца текущего года. Именно поэтому заявления о возможной мобилизации, которые периодически появляются в СМИ, не соответствуют действительности. Скибицкий подытожил, что сейчас российской армии достаточно ресурсов для ведения боевых действий без дополнительного призыва.

Напомним, что украинская разведка заблаговременно предупреждает Воздушные силы и руководителей объектов критической инфраструктуры о возможных обстрелах со стороны России, что позволяет оперативно реагировать на угрозы.

Ранее мы также информировали, что Россия не намерена останавливать войну в ближайшее время, хотя в начале 2025 года, по словам Вадима Скибицкого, еще оставались предпосылки для ее завершения.

Мобилизация в россии война в Украине ГУР Россия ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации