РФ распространяет нарратив, что ЕС и Украина стремятся к эскалации, - ISW

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ

Кремль продолжает продвигать нарратив о том, что страны-члены Европейского Союза и Украина якобы стремятся затянуть войну. Там считают, что так Россию пытаются "отвлечь" от собственной долгосрочной подготовки к войне с Западом.

Об этом пишет ISW.

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала саммит ЕС, который состоялся 6 марта в Брюсселе. Она считает, что инициативы ЕС по увеличению военных расходов и финансовой помощи Украине "сознательно подпитывают" эскалацию между Западом и Россией.

Она назвала ЕС "милитаризованным союзом", который "одержим" идеей задачей стратегического поражения России. Также она подчеркнула, что ЕС играет в "опасные геополитические игры" и якобы затягивает возможность переговоров о прекращении войны в Украине.

"Комментарии Захаровой игнорируют постоянные меры Кремля по сплочению внутренней поддержки войны в Украине и оправдывают долгосрочные попытки России по милитаризации российского общества, утверждая, что Россия ведет прокси-войну с Западом в Украине и должна готовиться к будущей войне", — отметили аналитики.

Также укрепление российской группировки войск в Беларуси, расширение военного потенциала и милитаризация общества в долгосрочной перспективе свидетельствуют о подготовке страны к потенциальной будущей войне с НАТО по всей Европе.

В ISW добавили, что Кремль, вероятно, продвигает этот нарратив как часть своих попыток по обострению напряженности между США и Европой.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести широкомасштабные банковские санкции и тарифы против России до прекращения огня в Украине.

А издание NBC News писало, что Трамп не собирается возобновлять помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых.