РФ поширює наратив, що ЄС та Україна прагнуть ескалації, — ISW

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Кремль продовжує просувати наратив про те, що країни-члени Європейського Союзу та Україна нібито прагнуть затягнути війну. Там вважають, що так Росію намагаються "відволікти" від власної довгострокової підготовки до війни із Заходом.

Про це пише ISW.

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала саміт ЄС, який відбувся 6 березня у Брюсселі. Вона вважає, що ініціативи ЄС щодо збільшення військових витрат і фінансової допомоги Україні "свідомо підживлюють" ескалацію між Заходом і Росією.

Вона назвала ЄС "мілітаризованим союзом", який "одержимий" ідеєю завданням стратегічної поразки Росії. Також вона наголосила, що ЄС грає в "небезпечні геополітичні ігри" і нібито затягує можливість переговорів щодо припинення війни в Україні.

"Коментарі Захарової ігнорують постійні заходи Кремля зі згуртування внутрішньої підтримки війни в Україні і виправдовують довгострокові спроби Росії з мілітаризації російського суспільства, стверджуючи, що Росія веде проксі-війну із Заходом в Україні і повинна готуватися до майбутньої війни", — зазначили аналітики.

Також зміцнення російського угруповання військ у Білорусі, розширення військового потенціалу і мілітаризація суспільства в довгостроковій перспективі свідчать про підготовку країни до потенційної майбутньої війни з НАТО по всій Європі.

В ISW додали, що Кремль, ймовірно, просуває цей наратив як частину своїх спроб щодо загострення напруженості між США і Європою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив, що може ввести широкомасштабні банківські санкції і тарифи проти Росії до припинення вогню в Україні.

А видання NBC News писало, що Трамп не збирається відновлювати допомогу Україні після підписання угоди про корисні копалини.