РФ поширює наратив, що ЄС та Україна прагнуть ескалації, — ISW

РФ поширює нові наративи щодо ЄС та України — деталі від ISW
Кремль продовжує просувати наратив про те, що країни-члени Європейського Союзу та Україна нібито прагнуть затягнути війну. Там вважають, що так Росію намагаються "відволікти" від власної довгострокової підготовки до війни із Заходом.
Про це пише ISW.
Нові наративи Кремля
Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала саміт ЄС, який відбувся 6 березня у Брюсселі. Вона вважає, що ініціативи ЄС щодо збільшення військових витрат і фінансової допомоги Україні "свідомо підживлюють" ескалацію між Заходом і Росією.
Вона назвала ЄС "мілітаризованим союзом", який "одержимий" ідеєю завданням стратегічної поразки Росії. Також вона наголосила, що ЄС грає в "небезпечні геополітичні ігри" і нібито затягує можливість переговорів щодо припинення війни в Україні.
"Коментарі Захарової ігнорують постійні заходи Кремля зі згуртування внутрішньої підтримки війни в Україні і виправдовують довгострокові спроби Росії з мілітаризації російського суспільства, стверджуючи, що Росія веде проксі-війну із Заходом в Україні і повинна готуватися до майбутньої війни", — зазначили аналітики.
Також зміцнення російського угруповання військ у Білорусі, розширення військового потенціалу і мілітаризація суспільства в довгостроковій перспективі свідчать про підготовку країни до потенційної майбутньої війни з НАТО по всій Європі.
В ISW додали, що Кремль, ймовірно, просуває цей наратив як частину своїх спроб щодо загострення напруженості між США і Європою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив, що може ввести широкомасштабні банківські санкції і тарифи проти Росії до припинення вогню в Україні.
А видання NBC News писало, що Трамп не збирається відновлювати допомогу Україні після підписання угоди про корисні копалини.
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