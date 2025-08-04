РФ готовит удары по энергетике и критической инфраструктуре - что известно

Ликвидация удара по критической инфраструктуре. Фото: МВД

Уже этой зимой российская армия может возобновить удары по критической инфраструктуре Украины. Враг имеет целью заставить граждан покидать свои дома.

Об этом сообщил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

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РФ готовит удары по энергетике

С наступлением холодной погоды возможны и новые удары врага по критической инфраструктуре страны, предполагают в разведке. Поэтому граждан и власть призывают быть готовыми к таким действиям оккупантов.

"Бить они будут снова по энергетике. Когда у нас снова начнутся похолодания, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действует как террорист. Он понимает, что стратегически опустошить город можно только, если выбить энергетику. Для этого должна власть тоже должна быть готова", — сообщил Ярославский.

Напомним, также в разведке ВСУ отмечают что армия РФ работает над увеличением ударной части "шахедов", чтобы они стали еще опаснее.

А также Владимир Зеленский показал, как российские солдаты "охотятся" на гражданских на линии фронта и призвал мир к решительным действиям.