Росія збільшить бойову частину шахедів — дані розвідки

Збитий шахед. Фото: Нацполіція

Російська армія почала модифікацію ударних дронів, які запускає по території України. Нові "шахеди" будуть містити майже вдвічі більше боєзаряду.

Про це повідомив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

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Російська армія вже працює над тим, аби посилити бойову частину безпілотників та зробити більшою не лише їхню швидкість, а й посилити їхній удар. Незабаром, за даними розвідки, "шахеди" матимуть посилену бойову частину з більшою кількістю вибухівки

"Зараз "шахеди" використовують бойову частину 50-55 кг, але ми розуміємо з розвідданих, що вони намагаються збільшити до 80-90 кг. Це вже проблема. Якщо такий "шахед" потрапляє у дев'ятиповерховий будинок, до десь до п'ятого поверху він все зруйнує", — повідомив Ярославський.

Раніше Володимир Зеленський показав, як армія РФ "полює" на цивільних та закликав світ до рішучих дій, щоб зупинити Росію.

А також стало відомо, який вигляд має ринок в Одесі після влучання дрона.