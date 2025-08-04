Россия увеличит боевую часть шахедов — данные разведки

Сбитый шахед. Фото: Нацполиция

Российская армия начала модификацию ударных дронов, которые запускает по территории Украины. Новые "шахеды" будут содержать почти вдвое больше боезаряда.

Об этом сообщил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

РФ увеличивают боевую часть ударных БпЛА

Российская армия уже работает над тем, чтобы усилить боевую часть беспилотников и сделать больше не только их скорость, но и усилить их удар. Вскоре, по данным разведки, "шахэды" будут иметь усиленную боевую часть с большим количеством взрывчатки

"Сейчас "шахеды" используют боевую часть 50-55 кг, но мы понимаем из разведданных, что они пытаются увеличить до 80-90 кг. Это уже проблема. Если такой "шахед" попадает в девятиэтажный дом, где-то до пятого этажа он все разрушит", — сообщил Ярославский.

Ранее Владимир Зеленский показал, как армия РФ "охотится" на гражданских и призвал мир к решительным действиям, чтобы остановить Россию.

А также стало известно, как выглядит рынок в Одессе после попадания дрона.