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Главная Новости дня Российские "шахеды" могут стать еще опаснее — разведка

Российские "шахеды" могут стать еще опаснее — разведка

Ua en ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:22
Россия увеличит боевую часть шахедов — данные разведки
Сбитый шахед. Фото: Нацполиция

Российская армия начала модификацию ударных дронов, которые запускает по территории Украины. Новые "шахеды" будут содержать почти вдвое больше боезаряда.

Об этом сообщил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

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Российская армия уже работает над тем, чтобы усилить боевую часть беспилотников и сделать больше не только их скорость, но и усилить их удар. Вскоре, по данным разведки, "шахэды" будут иметь усиленную боевую часть с большим количеством взрывчатки

"Сейчас "шахеды" используют боевую часть 50-55 кг, но мы понимаем из разведданных, что они пытаются увеличить до 80-90 кг. Это уже проблема. Если такой "шахед" попадает в девятиэтажный дом, где-то до пятого этажа он все разрушит", — сообщил Ярославский.

Ранее Владимир Зеленский показал, как армия РФ "охотится" на гражданских и призвал мир к решительным действиям, чтобы остановить Россию.

А также стало известно, как выглядит рынок в Одессе после попадания дрона.

дроны война в Украине Россия Шахед БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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