РФ готує удари по енергетиці та критичній інфраструктурі — що відомо

Ліквідація удару по критичній інфраструктурі. Фото: МВС

Вже цієї зими російська армія може поновити удари по критичній інфраструктурі України. Ворог має на меті змусити громадян покидати свої домівки.

Про це повідомив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

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З настанням холодної погоди можливі і нові удари ворога по критичній інфраструктурі країни, припускають у розвідці. Тож громадян та владу закликають бути готовими до таких дій окупантів.

"Бити вони будуть знову по енергетиці. Коли в нас знову почнуться похолодання, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог діє як терорист. Він розуміє, що стратегічно спустошити місто можна тільки, якщо вибити енергетику. Для цього повинна влада теж має бути готова", — повідомив Ярославський.

Нагадаємо, також у розвідці ЗСУ зазначають що армія РФ працює над збільшенням ударної частини "шахедів", щоб вони стали ще небезпечніше.

А також Володимир Зеленський показав, як російські солдати "полюють" на цивільних на лінії фронту та закликав світ до рішучих дій.