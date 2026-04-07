Видео

РФ недовольна сотрудничеством Украины и Ближнего Востока: Сибига

РФ недовольна сотрудничеством Украины и Ближнего Востока: Сибига

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 12:44
Россия недовольна сотрудничеством Украины и Ближнего Востока: Сибига
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Россия недовольна тем, что Украина и страны Ближнего Востока усиливают сотрудничество. В частности, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва понимает, какой уникальный опыт есть у Киева и как это изменило роль нашего государства.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети X, опубликованное во вторник, 7 апреля.

Россия усиливает пропаганду из-за укрепления сотрудничества Украины

По словам Сибиги, на фоне расширения сотрудничества Украины со странами Персидского залива Россия начала продвигать пропаганду, которая имеет целью подорвать вклад Киева. В частности, ранее распространяли фейки об ударах по украинским экспертам в регионе. Также Москва распространяла ложную информацию о том, что Украина якобы не выполняет своих обязательств.

Сибіга висловився про реакцію Москви на співпрацю з Близьким Сходом
Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

"Мы ожидаем больше подобных глупостей в ближайшие недели", — отметил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что пропаганда оккупантов не будет иметь успеха. Как пояснил Сибига, партнеры Украины на Ближнем Востоке знают, как наше государство поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной защиты.

"Визит Президента Владимира Зеленского заложил прочный фундамент для многолетнего взаимовыгодного сотрудничества. Мы воспринимаем эту российскую дезинформационную кампанию как доказательство того, что Москва признает успех Украины и собственную неудачу", — добавил Сибига.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может поделиться опытом с партнерами по разблокированию Ормузского пролива. По словам главы государства, в Киев уже обращались с такими запросами.

Также мы рассказывали о том, что директор Центра Евразии Евроатлантического Совета США Джон Хербст заявил о "плохих новостях для России". Он отметил, что Москве стоит обеспокоиться из-за визита Зеленского на Ближний Восток и налаживания там сотрудничества.

Андрей Сибига Украина Россия Ближний Восток
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
