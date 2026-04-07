Росія незадоволена співпрацею України та Близького Сходу: Сибіга

Росія незадоволена співпрацею України та Близького Сходу: Сибіга

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:44
Росія незадоволена співпрацею України та Близького Сходу: Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Росія незадоволена тим, що Україна та країни Близького Сходу посилюють співпрацю. Зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва розуміє, який унікальний досвід є в Києва та як це змінило роль нашої держави.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі X, опубліковане у вівторок, 7 квітня.

Росія посилює пропаганду через зміцнення співпраці України

За словами Сибіги, на тлі розширення співпраці України з країнами Перської затоки Росія почала просувати пропаганду, яка має на меті підірвати внесок Києва. Зокрема, раніше поширювали фейки про удари по українських експертах в регіоні. Також Москва розповсюджувала неправдиву інформацію про те, що Україна нібито не виконує своїх зобов'язань.

Сибіга висловився про реакцію Москви на співпрацю з Близьким Сходом
Допис Сибіги. Фото: скриншот

"Ми очікуємо більше подібних нісенітниць найближчими тижнями", — зазначив глава МЗС України.

Він наголосив, що пропаганда окупантів не матиме успіху. Як пояснив Сибіга, партнери України на Близькому Сході знають, як наша держава підтримує розвиток сучасного, високотехнологічного та економічно ефективного захисту.

Читайте також:

"Візит Президента Володимира Зеленського заклав міцний фундамент для багаторічної взаємовигідної співпраці. Ми сприймаємо цю російську дезінформаційну кампанію як доказ того, що Москва визнає успіх України та власну невдачу", — додав Сибіга.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може поділитися досвідом з партнерами щодо розблокування Ормузької протоки. За словами глави держави, до Києва вже зверталися з такими запитами.

Також ми розповідали про те, що директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст заявив про "погані новини для Росії". Він зазначив, що Москві варто занепокоїтись через візит Зеленського на Близький Схід та налагодження там співпраці.

Андрій Сибіга Україна Росія Близький Схід
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
