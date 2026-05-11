РФ не планирует заканчивать войну: Зеленский предупредил о новых атаках

Америка остается в дипломатическом процессе. Ясно, что война в Иране привлекает сейчас больше всего внимания Америки и Президента Соединенных Штатов. Но там есть приоритет и поддержка американского народа закончить и эту войну в Европе. И именно российская война влияет глобально на технологические изменения - на жесткое развитие самой технологии войны.



Из-за этой российской агрессии убийства стали более масштабными и угрозы - более опасными, особенно все, что касается дронов. Многие партнеры это понимают: уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, чтобы были у нас с ними Drone Deals. С частью стран уже есть политические договоренности, и будут контракты производителей, и уже наша военная экспертиза дает результаты. С частью стран вскоре подпишем политические соглашения.



Начали подготовку такого соглашения Drone Deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности. Как на американском направлении, так и в Европе мы стараемся сделать все возможное, чтобы мы могли здесь, в Украине, или совместно с партнерами производить достаточно антибаллистических ракет. Это постоянная наша задача - дополнительные ракеты для ПВО.

