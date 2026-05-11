Писториус прибыл в Киев: известны темы переговоров

Борис Писториус. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

В понедельник, 11 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Главной темой его переговоров с украинским руководством будет совместная разработка новейших беспилотников, в частности для нанесения дальнобойных ударов по вражеским целям.

Об этом сообщает Welt.de, передает Новини.LIVE.

Борис Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в столицу Украины в понедельник, 11 мая. Из соображений безопасности его поездку заранее нигде не афишировали. Целью визита стали переговоры по расширению сотрудничества между двумя государствами в оборонной промышленности.

По словам немецкого министра, Берлин планирует выйти за пределы обычной поставки военной помощи. Писториус сообщил агентству DPA, что теперь фокус смещается на совместное производство оружия. Ключевым направлением станут передовые беспилотные системы различных радиусов действия.

Особое внимание стороны уделят технологиям для дальнобойных атак. Речь идет о создании оружия, способного уничтожать важные стратегические цели далеко в тылу врага. Министр подчеркнул, что обе страны выиграют от такого стратегического партнерства, и это даст старт многим новым проектам, которые укрепят безопасность государств.

Читайте также:

Отдельно Писториус отметил, что европейские страны НАТО до сих пор имеют ощутимый дефицит именно в сфере дальнобойного вооружения. По его словам, альянсу необходимо как можно скорее устранить эти пробелы, и совместные наработки с Украиной помогут устранить эту проблему.

Ранее, как сообщал Новини.LIVE, недавно американский президент Дональд Трамп анонсировал сокращение американских войск в Германии. на это заявление отреагировал Борис Писториус.

Также в апреле Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу. Они посетили выставку украинских дронов и обсудили совместные оборонные проекты.