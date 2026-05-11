Пісторіус прибув до Києва: відомі теми переговорів

Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

У понеділок, 11 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неоголошеним візитом. Головною темою його перемовин з українським керівництвом буде спільна розробка новітніх безпілотників, зокрема для завдання далекобійних ударів по ворожих цілях.

Про це повідомляє Welt.de, передає Новини.LIVE.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до столиці України у понеділок, 11 травня. З міркувань безпеки його поїздку заздалегідь ніде не афішували. Метою візиту стали переговори щодо розширення співпраці між двома державами в оборонній промисловості.

За словами німецького міністра, Берлін планує вийти за межі звичайного постачання військової допомоги. Пісторіус повідомив агентству DPA, що тепер фокус зміщується на спільне виробництво зброї. Ключовим напрямком стануть передові безпілотні системи різних радіусів дії.

Особливу увагу сторони приділять технологіям для далекобійних атак. Йдеться про створення зброї, здатної знищувати важливі стратегічні цілі далеко в тилу ворога. Міністр наголосив, що обидві країни виграють від такого стратегічного партнерства, і це дасть старт багатьом новим проєктам, які зміцнять безпеку держав.

Окремо Пісторіус зазначив, що європейські країни НАТО досі мають відчутний дефіцит саме у сфері далекобійного озброєння. За його словами, альянсу необхідно якомога швидше усунути ці прогалини, і спільні напрацювання з Україною допоможуть усунути цю проблему.

Раніше, як повідомляв Новини.LIVE, нещодавно американський президент Дональд Трамп анонсував скорочення американських військ в Німеччині. на цю заяву відреагував Борис Пісторіус.

Також у квітні Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч. Вони відвідали виставку українських дронів та обговорили спільні оборонні проєкти.