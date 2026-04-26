Дроны и энергетика: Зеленский об использовании 90 млрд евро

Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech.



Второе - энергетика. До следующей зимы нужно максимально защитить все, что сможем. Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение будет идти в том числе от этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики. Мы обсудили это на встречах с европейскими лидерами на Кипре.



У нас были встречи и на Ближнем Востоке, и мы достигли различных договоренностей, в том числе в области энергетики. Сейчас Украина потребляет дизеля в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин - война, но у нашей армии дефицита с дизелем нет. Есть дизель и для функционирования экономики - для аграрных производителей, гражданского транспорта.



И этот объем необходимого Украине дизеля не просто откуда-то берется - у нас есть договоренности с Ближним Востоком. Также мы открыли направление Кавказа, в частности для того, чтобы обеспечить дизель для гражданских. То есть у нас есть несколько стран, которые нам помогают и гарантируют стабильность поставок нашим людям. Мы благодарны каждой из этих стран, и именно так строим сотрудничество, чтобы были взаимные достижения и усиление для Украины.

