Дрони та енергетика: Зеленський про використання 90 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У неділю, 26 квітня, Президент Володимир Зеленський заявив, щоУкраїна планує спрямувати частину масштабного європейського пакета підтримки на оборону та енергетичну безпеку. Йдеться про розвиток внутрішнього виробництва, зокрема у сфері військових технологій, а також підготовку енергосистеми до наступної зими. Паралельно держава працює над забезпеченням стабільних постачань пального для армії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського у неділю, 26 квітня.

Зеленський про використання 90 млрд євро

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна використає перший транш із пакета допомоги ЄС обсягом 90 мільярдів євро для посилення власної оборонної спроможності. Пріоритетом стане розвиток внутрішнього виробництва, зокрема дронів та інших напрямків військових технологій.

Окрему увагу держава приділяє енергетичній сфері. Влада планує спрямувати частину коштів на захист критичної інфраструктури напередодні наступного опалювального сезону. Це фінансування доповнить ресурси місцевих бюджетів і допоможе зміцнити енергосистему в умовах війни.

Як повідомив глава держави, відповідні домовленості вже обговорювалися з європейськими партнерами під час міжнародних зустрічей.

"Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech.

Друге — енергетика. До наступної зими потрібно максимально захистити все, що зможемо. Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики. Ми обговорили це на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі. У нас були зустрічі й на Близькому Сході, і ми досягнули різних домовленостей, зокрема в галузі енергетики..., — заявив український лідер.

Президент також наголосив, що Україна вже має домовленості з партнерами на Близькому Сході та Кавказі щодо постачання пального. Це дозволяє забезпечувати як потреби армії, так і стабільну роботу економіки, зокрема аграрного сектору та транспорту.

Новина доповнюється...