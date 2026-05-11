Главная Новости дня Зеленский: продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена

Дата публикации 11 мая 2026 13:03
Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: Зеленский/Telegram

Украина и США продолжают переговоры относительно будущего обмена пленными между Киевом и Москвой. По словам президента Владимира Зеленского, стороны уже передали списки и сейчас согласовывают формат обмена. Также в США обсуждали возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны России против Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в понедельник, 11 мая.

Зеленский об обмене пленными и возобновлении переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ежедневной коммуникации украинской стороны с представителями Соединенных Штатов. По его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил о результатах встреч с американскими чиновниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Одной из ключевых тем переговоров стал обмен пленными. Зеленский отметил, что США остаются вовлеченными в дипломатический процесс и выступают посредником в вопросе реализации договоренностей.

Глава государства заявил, что работа над обменом продолжается на необходимом уровне, а стороны уже передали соответствующие списки. Президент также выразил надежду на активную роль Вашингтона в завершении этого процесса.

"Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", — заявил Зеленский.

Отдельно во время контактов в США стороны обсудили возможные форматы будущих встреч и переговоров на уровне лидеров, которые могут касаться завершения российско-украинской войны.

Кроме этого, Зеленский сообщил о развитии международного сотрудничества Украины в сфере оборонных технологий и Drone Deals. По его словам, сейчас около 20 стран находятся на разных этапах сотрудничества с Украиной, а часть соглашений уже подписаны. Президент отметил, что эти договоренности должны принести Украине как безопасность, так и экономические результаты.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Россия готовят обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, договоренность об обмене была достигнута во время обсуждений по трехдневному перемирию. А гарантии ее выполнения взяли на себя США.

Новини.LIVE также писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену пленными в формате "1000 на 1000". Такие заявления прозвучали после объявления перемирия и на фоне подготовки к возможному обмену между сторонами. Также Путин утверждает, что сообщал президенту США Дональду Трампу о своих планах относительно "перемирия", однако, по его словам, реакции от Украины не было.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
