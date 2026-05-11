Головна Новини дня Зеленський: тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну

Зеленський: тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну

Дата публікації: 11 травня 2026 13:03
Президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: Зеленський/Telegram

Україна та США продовжують перемовини щодо майбутнього обміну полоненими між Києвом і Москвою. За словами президента Володимира Зеленського, сторони вже передали списки та нині погоджують формат обміну. Також у США обговорювали можливі формати зустрічей і переговорів на рівні лідерів для завершення війни Росії проти України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 11 травня.

Зеленський про обмін полоненими та відновлення переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про щоденну комунікацію української сторони з представниками Сполучених Штатів. За його словами, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів про результати зустрічей з американськими посадовцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Однією з ключових тем переговорів став обмін полоненими. Зеленський наголосив, що США залишаються залученими до дипломатичного процесу та виступають посередником у питанні реалізації домовленостей.

Глава держави заявив, що робота над обміном триває на необхідному рівні, а сторони вже передали відповідні списки. Президент також висловив сподівання на активну роль Вашингтона у завершенні цього процесу.

"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", — заявив Зеленський.

Окремо під час контактів у США сторони обговорили можливі формати майбутніх зустрічей та переговорів на рівні лідерів, які можуть стосуватися завершення російсько-української війни.

Крім цього, Зеленський повідомив про розвиток міжнародної співпраці України у сфері оборонних технологій та Drone Deals. За його словами, наразі близько 20 країн перебувають на різних етапах співпраці з Україною, а частину угод уже підписано. Президент зазначив, що ці домовленості мають принести Україні як безпекові, так і економічні результати.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявляв, що Україна та Росія готують обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, домовленість про обмін була досягнута під час обговорень щодо триденного перемир’я. А гарантії її виконання взяли на себе США.

Новини.LIVE також писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Такі заяви пролунали після оголошення перемир’я та на тлі підготовки до можливого обміну між сторонами. Також Путін стверджує, що повідомляв президента США Дональда Трампа про свої плани щодо "перемир’я", однак, за його словами, реакції від України не було.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
