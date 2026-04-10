Армия РФ нанесла более 30 ударов по Днепропетровской области: есть погибшие

РФ нанесла более 30 ударов по Днепропетровской области: есть погибшие
В Днепропетровской области в результате массированных атак российских войск погибли два человека, еще трое получили ранения. По состоянию на утро 10 апреля враг почти 30 раз обстрелял регион из беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Российская армия нанесла удары по Днепропетровской области
Больше всего пострадала Никопольщина — под ударами оказались Никополь, а также Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены многоэтажный и частный дома, предприятие и автомобиль. Пострадал 74-летний мужчина, он будет проходить лечение амбулаторно.
По уточненным данным, в результате предыдущей атаки на Никопольщину пострадал еще один мужчина, 40 лет, который также будет лечиться амбулаторно.
В Зеленодольской громаде Криворожского района в результате обстрела изуродован частный дом.
Также под ударом оказалась Николаевская громада Синельниковского района — там произошел пожар в гараже, поврежден автомобиль.
Самые тяжелые последствия зафиксированы на Синельниковщине: там погибли два человека, еще один — 52-летний мужчина — госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Как писали Новини.LIVE ранее, в Кремле согласились на объявить перемирие на Пасху. Временное прекращение огня должно длиться с 11 апреля до конца суток 12 апреля.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам по прекращению огня. Он отметил, что надеется не только на пасхальное перемирие, но и на дальнейшие шаги по остановке боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!