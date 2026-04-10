Головна Новини дня Армія РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині: є загиблі

Дата публікації: 10 квітня 2026 08:55
Рятувальник. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Станом на ранок 10 квітня ворог майже 30 разів обстріляв регіон із безпілотників та артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російська армія завдала ударів по Дніпропетровщині

Найбільше постраждала Нікопольщина — під ударами опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Там пошкоджені багатоповерховий і приватний будинки, підприємство та автомобіль. Постраждав 74-річний чоловік, він проходитиме лікування амбулаторно.

За уточненими даними, внаслідок попередньої атаки на Нікопольщину постраждав ще один чоловік, 40 років, який також лікуватиметься амбулаторно.

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок обстрілу понівечено приватний будинок.

Також під ударом опинилася Миколаївська громада Синельниківського району — там сталася пожежа в гаражі, пошкоджено автомобіль.

Найважчі наслідки зафіксовані на Синельниківщині: там загинули двоє людей, ще один — 52-річний чоловік — госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE раніше, у Кремлі погодилися на оголосити перемир'я на Великдень. Тимчасове припинення вогню має тривати з 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків щодо припинення вогню. Він зазначив, що сподівається не лише на великоднє перемир'я, а й на подальші кроки щодо зупинки бойових дій.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
