Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ нанесла 754 удара по Запорожской области — есть раненые

РФ нанесла 754 удара по Запорожской области — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 10:17
Россия за сутки атаковала 32 населенных пункта Запорожской области
Запорожская область после обстрелов. Фото: Telegram-канал Ивана Федорова

В Запорожской области в результате очередной вражеской атаки получила ранение 39-летняя женщина. Обстрел пришелся по населенному пункту Таврическое.

В нем зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов, сообщил в Telegram-канале Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

За минувшие сутки оккупационные войска нанесли по региону 754 удара по 32 населенным пунктам. Противник применял авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию и ударные беспилотники, атакуя как прифронтовые громады, так и населенные пункты в глубине области. 

Атака на Запорожскую область
Результат атака Запорожской области. Фото: Telegram-канал Ивана Федорова

Масштаб атаки: сотни дронов и артударов

По официальным данным, российские войска осуществили 19 авиаударов и запустили около 500 беспилотников, преимущественно FPV-типа. Кроме того, зафиксированы обстрелы из РСЗВ и более двухсот артиллерийских ударов по десяткам населенных пунктов, включая Гуляйполе, Степногорск, Малую Токмачку и Новоданиловку.

Всего поступило 49 сообщений о разрушениях. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. Несмотря на масштаб атак, в большинстве случаев удалось избежать жертв, однако ситуация в регионе остается крайне напряженной. 

Напомним, эксперты назвали количество ракет "Орешник", которые РФ способна производить каждый год. 

Сразу несколько крупных городов на территории России остались без электричества и отопления. 

Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине Запорожская ОВА
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации