Россия за сутки атаковала 32 населенных пункта Запорожской области

Запорожская область после обстрелов. Фото: Telegram-канал Ивана Федорова

В Запорожской области в результате очередной вражеской атаки получила ранение 39-летняя женщина. Обстрел пришелся по населенному пункту Таврическое.

В нем зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов, сообщил в Telegram-канале Иван Федоров.

За минувшие сутки оккупационные войска нанесли по региону 754 удара по 32 населенным пунктам. Противник применял авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию и ударные беспилотники, атакуя как прифронтовые громады, так и населенные пункты в глубине области.

Результат атака Запорожской области. Фото: Telegram-канал Ивана Федорова

Масштаб атаки: сотни дронов и артударов

По официальным данным, российские войска осуществили 19 авиаударов и запустили около 500 беспилотников, преимущественно FPV-типа. Кроме того, зафиксированы обстрелы из РСЗВ и более двухсот артиллерийских ударов по десяткам населенных пунктов, включая Гуляйполе, Степногорск, Малую Токмачку и Новоданиловку.

Всего поступило 49 сообщений о разрушениях. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. Несмотря на масштаб атак, в большинстве случаев удалось избежать жертв, однако ситуация в регионе остается крайне напряженной.

