Україна
Головна Новини дня РФ завдала 754 удари по Запорізькій області — є поранені

РФ завдала 754 удари по Запорізькій області — є поранені

Дата публікації: 25 січня 2026 10:17
Росія за добу атакувала 32 населені пункти Запорізької області
Запорізька область після обстрілів. Фото: Telegram-канал Івана Федорова

У Запорізькій області внаслідок чергової ворожої атаки дістала поранення 39-річна жінка. Обстріл припав на населений пункт Таврійське.

У ньому зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків, повідомив у Telegram-каналі Іван Федоров.

Читайте також:

За минулу добу окупаційні війська завдали по регіону 754 удари по 32 населених пунктах. Противник застосовував авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та ударні безпілотники, атакуючи як прифронтові громади, так і населені пункти в глибині області.

Атака на Запорожскую область
Результат атака Запорізької області. Фото: Telegram-канал Івана Федорова

Масштаб атаки: сотні дронів та артударів

За офіційними даними, російські війська здійснили 19 авіаударів і запустили близько 500 безпілотників, переважно FPV-типу. Крім того, зафіксовано обстріли з РСЗВ та понад двісті артилерійських ударів по десятках населених пунктів, включно з Гуляйполем, Степногірськом, Малою Токмачкою та Новоданилівкою.

Загалом надійшло 49 повідомлень про руйнування. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури. Попри масштаб атак, у більшості випадків вдалося уникнути жертв, проте ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою.

Нагадаємо, експерти назвали кількість ракет "Орєшнік", які РФ здатна виробляти щороку.

Одразу кілька великих міст на території Росії залишилися без електрики та опалення.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні Запорізька ОВА
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
