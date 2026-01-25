Видео
Россия обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии — последствия

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 08:33
Глава ОВА Ганжа показал последствия ночного обстрела Днепропетровщины
Разрушения в Никополе. Фото: Днепропетровская ОВА

Около полуночи российские войска нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, а также газопровод.

В населенном пункте, который подвергся обстрелу, фиксировались перебои с инфраструктурой, сообщил на своем Telegram-канале глава ОВА Днепропетровщины Александр Ганжа.

Читайте также:
Обстрел Никополя
Результат обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия разрушений после обстрелов

Параллельно атака была зафиксирована и по Червоногригоровской громаде, куда противник направил ударный беспилотник. Там пострадал объект инфраструктуры, а специалисты завершили обследование территорий после предыдущих ударов, зафиксировав новые разрушения в одном из населенных пунктов.

Среди повреждений оказались полностью уничтоженный частный дом. Разрушения получили еще 11 жилых строений, три хозяйственные постройки и около 40 солнечных панелей. Также задеты линии электропередач и газопроводы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

Напомним, стали известны данные о количестве произведенных Россией ракетах "Орешник" а также их боевой эффективности. 

Сразу в нескольких российских городах были зафиксированы масштабные отключения света и тепла. 

Днепропетровская область обстрелы Никополь война в Украине Днепропетровская ОВА
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
