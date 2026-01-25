Відео
Популярні запити

Росія обстріляла Нікополь із важкої артилерії — наслідки

Росія обстріляла Нікополь із важкої артилерії — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 08:33
Голова ОВА Ганжа показав наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини
Руйнування в Нікополі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Близько опівночі російські війська завдали удару з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, а також газопровід.

У населеному пункті, який зазнав обстрілу, фіксували перебої з інфраструктурою, повідомив на своєму Telegram-каналі голова ОВА Дніпропетровщини Олександр Ганжа.

Читайте також:
Обстрел Никополя
Результат обстрілу Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки руйнувань після обстрілів

Паралельно атака була зафіксована і по Червоногригорівській громаді, куди противник направив ударний безпілотник. Там постраждав об'єкт інфраструктури, а фахівці завершили обстеження територій після попередніх ударів, зафіксувавши нові руйнування в одному з населених пунктів.

Серед пошкоджень виявилися повністю знищений приватний будинок. Руйнування зазнали ще 11 житлових будівель, три господарські споруди та близько 40 сонячних панелей. Також зачеплені лінії електропередач та газопроводи. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, стали відомі дані про кількість вироблених Росією ракет "Орєшник", а також їхню бойову ефективність.

Одразу в кількох російських містах було зафіксовано масштабні відключення світла та тепла.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні Дніпропетровська ОВА
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
