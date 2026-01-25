Відео
Україна
Головна Новини дня Блекаут накрив одразу декілька міст Росії — що відомо

Блекаут накрив одразу декілька міст Росії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 07:31
У декількох містах РФ стався масштабний блекаут
Бєлгород знову без світла. Фото: Reuters

У ніч проти 25 січня 2026 року одразу в кількох російських містах стався масштабний блекаут. Світло зникло в Бєлгороді, Таганрозі та Пермі.

У місцевих Telegram-каналах та пабліках жителі поскаржилися на зникнення світла, перебої з опаленням та водою після серії вибухів і повідомлень про удари по критичній енергетичній інфраструктурі.

Читайте також:

У Бєлгороді ще в районі 21:00 було чути вибухи, після чого місто повністю занурилося в темряву. Слідом за цим припинилося електропостачання, а потім з'явилися повідомлення про перебої з опаленням у житлових будинках. Губернатор області В'ячеслав Гладков підтвердив, що було пошкоджено енергомережі, і це стало однією з найсерйозніших атак на інфраструктуру регіону за останні роки.

Блекаут у Росії

У Таганрозі Ростовської області також спостерігалися вибухи та відключення електрики. Очевидці публікували відео з пожежами, після яких у будинках зникло світло. Пабліки зазначали, що причиною могли стати пошкодження трансформаторного обладнання, що призвело до відключення подачі електрики в житлових кварталах. У Пермі аналогічна ситуація. Район Закамськ занурився в темряву, хоча офіційна влада поки не дала точних коментарів про джерело перебоїв.

Взрыв в Белгороде
Вибух у Бєлгороді. Фото: скріншот Telegram

Місцеві жителі повідомляли, що блекаут супроводжувався також перебоями з мобільним зв'язком та доступом до гарячої води, а в соцмережах зазначали, що такі масові відключення трапляються дедалі частіше. У деяких пабліках причини відключень пов'язують із пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури, включно з тепловими електростанціями та підстанціями, що вже призводило до подібних наслідків у попередні місяці.

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Напередодні Нацполіція показала кадри порятунку людей у Києві.

Також стало відомо, скільки саме ракет "Орєшник" встигла виготовити Росія, і яка їх частина готова до застосування.

росіяни обстріли Бєлгородська область війна в Україні Білгород
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
