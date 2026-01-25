Відео
Обстріл Києва — Нацполіція показала кадри порятунку людей

Обстріл Києва — Нацполіція показала кадри порятунку людей

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 01:12
Атака на Київ — Нацполіція показала перші хвилини після обстрілу
Поліціянтка обстежує місце атаки російськими окупантами. Ілюстративне фото: Нацполіція Харківщини

Окупанти РФ в ніч на 24 січня знову атакували Київ ракетами та дронами. Унаслідок комбінованого удару загинула одна людина, ще двоє працівників цивільного підприємства отримали поранення. Поліціянти разом з медиками під гучні вибухи надавали невідкладну допомогу потерпілим.

Офіційні кадри рятувальної операції та деталі нічного обстрілу оприлюднила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Допомога під вогнем — як рятували постраждалих у столиці

Ворог цілив по цивільних об'єктах. Під удар потрапило місцеве підприємство і там спалахнула пожежа. Патрульні прибули на місце миттєво і діяли професійно. Поліціянти швидко накладали турнікети. Вони зупиняли масивні кровотечі у поранених працівників.

Правоохоронці власноруч транспортували постраждалих до карет швидкої допомоги. Одночасно патрульні забезпечували безперешкодний проїзд для рятувальників та медиків. Попри всі зусилля, одного киянина врятувати не вдалося. Поліція висловила щирі співчуття родині загиблого.

У Нацполіції закликають не ігнорувати сирени. Під час повітряної тривоги слід негайно йти до укриття. Безпека — понад усе. 

Нагадаємо, після атаки окупантів 24 січня у столиці деякі райони залишились без тепло- та водопостачання, а також без світла. Ми повідомляли, у якому районі катастрофічна ситуація.

Також керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко пояснив основну мету РФ під час сьогоднішньої атаки на столицю.

Київ обстріли війна в Україні атака Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
