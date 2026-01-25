Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обстрел Киева — Нацполиция показала кадры спасения людей

Обстрел Киева — Нацполиция показала кадры спасения людей

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 01:12
Атака на Киев — Нацполиция показала первые минуты после обстрела
Полицейский обследует место атаки российскими оккупантами. Иллюстративное фото: Нацполиция Харьковщины

Оккупанты РФ в ночь на 24 января снова атаковали Киев ракетами и дронами. В результате комбинированного удара погиб один человек, еще двое работников гражданского предприятия получили ранения. Полицейские вместе с медиками под громкие взрывы оказывали неотложную помощь пострадавшим.

Официальные кадры спасательной операции и детали ночного обстрела обнародовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Помощь под огнем — как спасали пострадавших в столице

Враг целился по гражданским объектам. Под удар попало местное предприятие и там вспыхнул пожар. Патрульные прибыли на место мгновенно и действовали профессионально. Полицейские быстро накладывали турникеты. Они останавливали массивные кровотечения у раненых работников.

Правоохранители собственноручно транспортировали пострадавших в кареты скорой помощи. Одновременно патрульные обеспечивали беспрепятственный проезд для спасателей и медиков. Несмотря на все усилия, одного киевлянина спасти не удалось. Полиция выразила искренние соболезнования семье погибшего.

В Нацполиции призывают не игнорировать сирены. Во время воздушной тревоги следует немедленно идти в укрытие. Безопасность — превыше всего.

Напомним, после атаки оккупантов 24 января в столице некоторые районы остались без тепло- и водоснабжения, а также без света. Мы сообщали, в каком районе катастрофическая ситуация.

Также руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко объяснил основную цель РФ во время сегодняшней атаки на столицу.

Киев обстрелы война в Украине атака Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации