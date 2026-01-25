Атака на Киев — Нацполиция показала первые минуты после обстрела

Полицейский обследует место атаки российскими оккупантами. Иллюстративное фото: Нацполиция Харьковщины

Оккупанты РФ в ночь на 24 января снова атаковали Киев ракетами и дронами. В результате комбинированного удара погиб один человек, еще двое работников гражданского предприятия получили ранения. Полицейские вместе с медиками под громкие взрывы оказывали неотложную помощь пострадавшим.

Официальные кадры спасательной операции и детали ночного обстрела обнародовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Помощь под огнем — как спасали пострадавших в столице

Враг целился по гражданским объектам. Под удар попало местное предприятие и там вспыхнул пожар. Патрульные прибыли на место мгновенно и действовали профессионально. Полицейские быстро накладывали турникеты. Они останавливали массивные кровотечения у раненых работников.

Правоохранители собственноручно транспортировали пострадавших в кареты скорой помощи. Одновременно патрульные обеспечивали беспрепятственный проезд для спасателей и медиков. Несмотря на все усилия, одного киевлянина спасти не удалось. Полиция выразила искренние соболезнования семье погибшего.

В Нацполиции призывают не игнорировать сирены. Во время воздушной тревоги следует немедленно идти в укрытие. Безопасность — превыше всего.

Напомним, после атаки оккупантов 24 января в столице некоторые районы остались без тепло- и водоснабжения, а также без света. Мы сообщали, в каком районе катастрофическая ситуация.

Также руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко объяснил основную цель РФ во время сегодняшней атаки на столицу.